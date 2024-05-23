Газ в Европе может подорожать летом на 30-50% - Freedom Finance Global

Газ в Европе может подорожать летом на 30-50%, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Европейские цены на газ на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 23 мая поднялись на 3,73%, впервые с декабря 2023-го достигнув $401,77 за тыс. куб. м., - констатирует эксперт. - Заполненность европейских подземных газовых хранилищ (ПГХ) почти на 14% превышает средний показатель за последние пять лет и составляет 67,5%, однако риски перебоев с поставками из-за ремонтных работ на газовых объектах в Норвегии и высокой вероятности прекращения транспортировки австрийской OMV сырья от "Газпрома" растут. Это и влечет за собой повышение котировок".

Снижение доли ветрогенерации в выработке электроэнергии в мае до 14% является дополнительным драйвером роста европейских цен на газ, подчеркивает Чернов. С приходом в регион жаркой летней погоды увеличится потребление электроэнергии для обеспечения кондиционирования воздуха. Соответствующие ожидания также способствуют удорожанию газа.

"В то же время для долгосрочного роста европейских цен на газ предпосылок нет, поэтому выше $500-600 за тыс. куб. м в ближайшие несколько месяцев они, вероятнее всего, не поднимутся, - полагает стратег инвесткомпании. - Погода в европейских странах в следующие две недели, по прогнозу Gismeteo, останется прохладной, так что влияние этого фактора на котировки будет минимальным. Однако полное прекращение поставок голубого топлива "Газпромом" австрийской OMV может стать драйвером резкого роста цен на газ к верхней границе данного диапазона, в район $600 за тыс. куб. м, то есть на 50% от текущих уровней. Наш ориентир на летний период: $300-600 за тыс. куб. м.".

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