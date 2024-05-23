"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций NVIDIA Corp. на уровне "держать" с целевой ценой $911,4 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Компания представила очень сильную отчетность за I квартал 2025 финансового года с окончанием 28 апреля, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Выручка выросла в 3,6 раза г/г до рекордных $26 млрд и заметно превзошла консенсус-прогноз на уровне $24,6 млрд. Кроме того, выручка показала рост на 18% в поквартальном выражении. На фоне скачка выручки и умеренного роста операционных расходов скорректированный показатель EBITDA NVIDIA в I финквартале взлетел в 5,4 раза г/г до $18,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию - в 5,6 раза до $6,12, с существенным запасом опередив среднюю оценку аналитиков Уолл-стрит на уровне $5,65".

Между тем руководство NVIDIA также обнародовало весьма оптимистичный прогноз на II квартал 2025 фингода с окончанием в июле и сообщило о намерении провести сплит акций в соотношении 10 к 1, чтобы сделать их более доступными для инвесторов, отмечает аналитик. Сплит будет проведен после закрытия рынка 7 июня.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

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