"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям группы "Ренессанс страхование"

"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ПАО "Группа "Ренессанс страхование" с целевой ценой 134 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

"Группа "Ренессанс страхование" почти удвоила капитализацию за 2023 год на фоне восстановления экономики и рекордных прибылей финансового сектора, - указывает эксперт. - В 2024 году мы ожидаем замедления роста премий до 10,5%, что составит 136 млрд руб. на фоне высокой ключевой ставки, ужесточения условий по льготным кредитам и снижения экономической активности. При этом компания продолжит расти быстрее рынка за счет лидерства в сфере внедрения цифровизации во все аспекты страхового бизнеса".

Помимо этого, рост будет осуществляться за счет сделок M&A и развития быстрорастущих медтех-сервисов в сегменте ДМС, подчеркивается в комментарии. С точки зрения рисков страховой рынок устойчив к кризисам и демонстрировал рост даже в 2022 году, напоминает Жителев. Коэффициент достаточности капитала на конец 2023 года достиг 171%, значительно превысив норматив ЦБ в 105%. Рентабельность капитала без учета гудвила (ROATE) составила 34,4%, а в 2024 году ожидается на уровне 33,4%.

" Мы ожидаем выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, что составит 5,5 руб. на акцию за первое полугодие 2024 года и 4,9 руб. на акцию за второе, это обеспечит дивидендную доходность в 9,35%, - отмечает стратег инвесткомпании. - Дополнительным драйвером будет включение акций компании в Индекс МосБиржи, что приведет к покупкам со стороны крупных институциональных инвесторов, инвестирующих в индекс. Сейчас акции находятся в списке кандидатов на включение в базу расчетов. На данный момент мы считаем акции компании недооцененными".

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