"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ВК" с целевой ценой 1139 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа "ВК" представила свои финансовые результаты за 1К 2024 года, которые совпали с нашими оценками и были близки к консенсус-прогнозу, - пишет эксперт. - Компания раскрыла небольшой объем информации, ограничившись только выручкой группы и отдельных подразделений. Более подробный релиз мы ожидаем увидеть по итогам полугодия. Выручка холдинга в 1К увеличилась на 24% г/г и составила 33,8 млрд руб. Рост, как мы и предполагали, продемонстрировали все основные сегменты бизнеса. Активы компании демонстрируют рост выручки за счет расширения рекламного рынка и его консолидации. Этому способствует запуск новых продуктов, а также развитие и продвижение платформ".

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