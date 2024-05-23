Рубль днем слабо дешевеет к основным валютам на закрытии позиций после уверенного роста в начале недели

Москва. 23 мая. Доллар США, евро и китайский юань немного подрастают на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций после уверенного роста в начале недели, связанного с подготовкой майских налоговых выплат.

Курс доллара США составил 90,14 руб./$1 в 15:00 мск, что на 8,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,89 руб./EUR1, подорожав на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 9,15 копейки, до 93,63 руб. Курс китайского юаня повысился на 1,65 копейки - до 12,43 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо повышается к основным валютам в ходе дневных торгов, корректируясь после сильного роста в начале недели, когда рубль обновил максимумы с конца января в парах с долларом и юанем в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае. Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Банк России может пойти на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), если увидит замедление кредитования, снижение совокупного спроса и улучшение ситуации с инфляцией, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Если мы увидим, что ипотека замедляется, замедляются другие виды кредита, то может быть смягчение денежно-кредитной политики, снижение процентных ставок", - сообщила Данилова на банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

Она напомнила, что длительное использование льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16% годовых. На этом уровне она находится с середины декабря 2023 года.

Пауза в снижении инфляционных ожиданий в последние месяцы подтверждает необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к цели, в свою очередь говорится в комментарии Банка России.

"Необходимым условием возвращения инфляции к целевому уровню является дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - отмечает регулятор.

Годовая инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, снизится до 4,3-4,8% в 2024 году и вернется к 4% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ, согласно опросу "инФОМ", в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле. Таким образом, ожидания в апреле вернулись на уровень февраля (11,9%) и марта 2024 года (11,5%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга Банка России, за май 2024 года в целом не изменились, оставаясь высокими, отмечает ЦБ.

"Рубль по итогам среды изменился незначительно. В моменте курс пары "доллар-рубль" опускался к 89,75 руб./$1, и преодоление психологически значимого уровня могло привести к усилению спроса на валюту. Одновременно наблюдалось некоторое снижение объема торгов, что может свидетельствовать о сокращении объемов продаваемой экспортерами выручки. (. . .) В целом у курса остается потенциал к повторному движению ниже 90 руб./$ ближе к пику налогового периода во вторник", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль остается в сильной позиции за счет активной поддержки внутри текущего налогового периода в России. Требования к репатриации валютной выручки и продаже ее на рынке заметно восстанавливают предложение валюты на МосБирже, что очень позитивно для рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть начали подниматься днем в четверг, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущих трех сессий подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,7%, до $82,47 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,72%, до $78,12 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,4%. Негативным фактором для нефтяных котировок стали данные о запасах топлива в США.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, на цены на нефть оказали давление заявления представителей руководства Федрезерва о том, что они готовы удерживать ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Аналитики полагают, что снижение ставки может поддержать американскую экономику и спрос на топливо.

Добыча нефти в России в апреле была несколько выше установленного плана в рамках ОПЕК+, страна готова компенсировать это в перспективе, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что добыча нефти в РФ в первом квартале 2024 года была ниже установленных квот.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,45 млн б/с.

По подсчетам "Интерфакса", за первый квартал Россия добывала меньше разрешенного уровня на 105 тыс. б/с в целом, а в апреле на 192 тыс. б/с больше, и компенсация может составить 87 тыс. б/с.