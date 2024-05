SberCIB подтверждает оценку акций Мосбиржи на уровне "покупать"

.

Москва. 23 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ немного сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H c целевой ценой HKD 4,88 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 3,7% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем... читать дальше