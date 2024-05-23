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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК
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23 мая 2024 года 14:31
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК
"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы цены акций "ВК", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной. "ВК" опубликовала основные показатели за I квартал 2024 года. Выручка выросла на 24% г/г до 33,8 млрд руб., что предполагает некоторое замедление роста по сравнению с показателями прошлых кварталов, - отмечают эксперты. - Основным драйвером остаются доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 21% г/г до 19,8 млрд руб. "ВК" не опубликовала данные по маржинальности бизнеса за I кв. 2024 года. В то же время мы считаем, что по итогам квартала маржинальность могла оставаться очень низкой. Компания продолжает активно инвестировать в продуктовое и технологическое развитие, в частности в контентные сервисы, магазин приложений RuStore и игровую платформу VK Play". По оценкам аналитиков телеграм-канала, инвестиции в развитие некоторых направлений продолжат негативно влиять на рентабельность в ближайшее время. Помимо этого, сохраняется неопределенность в отношении стратегии компании в отношении создания стоимости для миноритарных акционеров. С учетом этих факторов стратеги сохраняют осторожный взгляд на акции "ВК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "ФосАгро" с целью 5700 рублей за штуку на август 2024 года", что предполагает потенциал снижения 8% от текущего уровня, сообщается в материале сервиса. Эксперты указывают на следующие причины потенциального снижения котировок бумаг... читать дальше
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