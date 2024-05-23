"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях Сбербанка"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка" с горизонтом до начала июля 2024 года и целевой доходностью 5%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Идея уже показала доходность 15,3% с открытия или 7,9% за вычетом стоимости фондирования. На наш взгляд, объявленные рекордные дивиденды в размере 33,3 руб. на акцию будут поддерживать котировки бумаг Сбербанка до закрытия реестра (11 июля)", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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