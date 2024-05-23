ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 5300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков.

"Самолет Плюс" (сервис квартирных решений, мажоритарным акционером которого является "Самолет", работает с 2022 года и служит дополнительным каналом продаж для девелопера) представил операционные результаты за первый квартал 2024 года. Платформа активно масштабируется, при этом она включает в себя три блока: операции с жилой и коммерческой недвижимостью и сопутствующие услуги (ипотека, оценка, страхование), сервисы на этапе ожидания новой квартиры, различные виды услуг. Считаем такое направление бизнеса конкурентным преимуществом для "Самолета" за счет повышения узнаваемости бренда и наличия дополнительного механизма привлечения покупателей", - указывают эксперты.

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