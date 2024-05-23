Brent торгуется ниже $81,5/барр.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

"Протокол показал, что после более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в первом квартале уверенность руководителей ФРС пошатнулась. И это неудивительно", - заявила главный экономист Nationwide Кэти Бостьянчич.

Она полагает, что Федрезерв все еще может снизить ставки в этом году, если инфляция вновь не ускорится, а темпы экономического роста замедлятся. По ее мнению, самое раннее, когда ФРС может пойти на такой шаг, - это сентябрьское заседание, сообщает MarketWatch.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Также инвесторы ждали квартальную отчетность Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которая была опубликована уже после завершения торгов. Котировки акций чипмейкера снизились на 0,5% в преддверии этого события.

Цена бумаг Target Corp. (SPB: TGT) рухнула на 8%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов снизил выручку и сопоставимые продажи в первом финансовом квартале (закончился 4 мая), при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Акции нефтепроизводителя Chevron Corp. (SPB: CVX) опустились на 1,5% - до минимума за месяц.

Кроме того, подешевели бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, United Parcel Service (SPB: UPS) - на 1,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1%.

Между тем стоимость производителя полупроводниковой продукции Analog Devices (SPB: ADI) подскочила почти на 11% благодаря хорошим результатам за прошедший квартал и сильным прогнозам.

Котировки акций сети магазинов товаров по сниженным ценам TJX Cos. (SPB: TJX) выросли на 3,5% также после публикации позитивной отчетности.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду уменьшился на 201,95 пункта (на 0,51%) и составил 39671,04 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса стали акции Dow Inc. (SPB: DOW), подешевевшие на 2,2%, а также Amgen (SPB: AMGN), Goldman Sachs Group (SPB: GS) и Home Depot Inc. (SPB: HD) - на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось по итогам торгов на 14,4 пункта (на 0,27%) - до 5307,01 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 31,08 пункта (на 0,18%) и завершил сессию на отметке 16801,54 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг.

Инвесторы оценивают выпущенный накануне протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно ему, ряд руководителей американского центробанка заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в стране не продолжит замедляться.

В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, отметив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Кроме того, поддержку котировкам акций в технологическом секторе оказывает сильная отчетность Nvidia.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции NetEase Inc. (SPB: NTES), дешевеющие на 5,8%.

Значительно уменьшается капитализация Li Ning (-4,8%), Xinyi Glass Holdings (-4,4%), Alibaba (SPB: BABA) (-4,3%), Longfor, Link Real Estate Investment Trust, New World Development (-4% у всех трех), Country Garden Services Holdings (-3,9%), Li Auto (SPB: LI) (-3,8%) и JD.com Inc. (SPB: JD) (-3,6%).

Бумаги Orient Overseas (International) Ltd. и CNOOC дорожают на 1%, China Shenhua Energy - на 0,6%, Hengan International Group и Lenovo - на 0,4%, Sinopharm Group, WH Group (SPB: 288), China Unicom (Hong Kong) Ltd. и CLP Holdings - на 0,2%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 1,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил 50,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

Заметнее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Teijin (+9,4%).

Рыночная стоимость Disco Corp. увеличивается на 8,3%, Lasertec - на 5,9%, Advantest - на 4,8%, SoftBank и Renesas Electronics - на 4,7%, Nidec - на 3,9%, Socionext - на 3,6%, Japan Exchange Group - на 3,3%, NTT Data Group - на 3,2%.

Капитализация NEXON снижается на 6,2%, Mitsubishi Materials - на 3,4%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 2,9%, Dowa Holdings - на 2,6%, Mitsubishi Estate и Otsuka Holdings - на 2,4%, Toto - на 2%, Furukawa Electric - на 1,9%, Tokyo Tatemono и Taiheiyo Cement - на 1,8% .

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ее уже 11 заседаний подряд.

Регулятор также повысил оценку роста Южной Кореи в этом году до 2,5% с 2,1% и подтвердил прогноз общей инфляции на уровне 2,6%, базовой инфляции - 2,2%. При этом он отметил, что для уверенности в достижении общей инфляцией целевых 2% требуется больше данных.

Рыночная стоимость Korean Air Lines увеличивается на 0,7%, SK Hynix и Samsung Electronics - на 1,2%.

Цена бумаг Hyundai Motor сокращается на 1,8%, Posco - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,5%.

Сводный PMI в Австралии в мае снизился до 52,3 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global. Индикатор превышает 50 пунктов уже четыре месяца подряд.

Капитализация Rio Tinto снижается на 2,2%, BHP - на 2,9%.

Накануне стало известно, что Anglo American отклонила улучшенное предложение о своей покупке со стороны BHP, которая предлагала 39,24 млрд фунтов стерлингов ($49,87 млрд) в виде своих акций. При этом совет директоров Anglo готов к дальнейшему диалогу с BHP и продлил срок для подачи официальной заявки еще на неделю, до 29 мая.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $81,45 за баррель, что на $0,45 (0,55%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,98 (1,2%), до $81,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,54 (0,7%), до $77,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,09 (1,4%), до $77,57 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей.

Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки.

Резервы бензина сократились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 379 тыс. баррелей.

Помимо данных о росте запасов нефти в США, давление на рынок на этой неделе оказывают "опасения рецессии и стагфляции", - отмечает редактор Sevens Report Тайлер Ричи.

"Обеспокоенность трейдеров состоянием мировой экономики способствует спаду на нефтяном рынке. Доходности US Treasuries вновь начали расти вслед за укреплением ожиданий инвесторов, что Федрезерв будет удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось", - приводит слова эксперта Market Watch.