Рынок акций РФ утром просел к 3420п по индексу МосБиржи во главе с упавшим до уровня февраля 2022г "Газпромом"

Москва. 23 мая. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевела нефть и металлы), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи откатился в район 3420 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", обновившими минимум с февраля 2022 года; также просели акции "Норникеля" на фоне известий, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3420,97 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1194,04 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 90,22 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-2,2%, до 136,37 рубля), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Норникеля" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,4% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы").

Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет в заочной форме 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 4 июня.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего - 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров).

Представитель "Русала" (MOEX: RUAL) в совете директоров "Норникеля" предлагал рекомендовать акционерам выплату итоговых дивидендов ГМК за 2023 год, но не был поддержан, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к совету.

Подорожали акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), ОК "Русал" (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Выручка интернет-холдинга "ВК" в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 33,5 млрд рублей.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", произошедший накануне отскок рынка акций вверх при одновременном падении оборотов торгов снизил уверенность в скором завершении коррекции. Однако поддержка около 3420 пунктов по индексу МосБиржи действительно сильная и вполне способна остановить коррекцию, хоть и на непродолжительный период. В то же время распродажа акций "Газпрома", тянувшая индекс вниз, замедляется, что также служит позитивным сигналом для индекса.

В четверг ожидаются решения советов директоров "Роснефти" и "Газпрома" по дивидендам за 2023 год. С учетом выпущенной директивы интрига по "Газпрому" пропадает, тогда как у "Роснефти" финальная сумма выплат пока неизвестна, отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным: цены на нефть замедлили снижение, настроения на мировых фондовых площадках после публикации протоколов заседания ФРС и сильных квартальных результатов Nvidia разнонаправленные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI подошли вплотную к району майских минимумов $81,08 и $76,72 за баррель соответственно, не находя значимых "бычьих" драйверов движения. Отчет Минэнерго США в среду показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,82 млн баррелей, тогда как ожидалось сокращение на 2,4 млн баррелей. На рынке также ждут заседания ОПЕК+ в начале июня, не исключая некоторой корректировки текущих договоренностей по добыче.

Индекс МосБиржи находится ниже сопротивления 3455 пунктов, что указывает на преобладание краткосрочных "медвежьих" настроений на рынке и риски снижения. Инвесторы ждут дивидендных новостей от "Башнефти" (MOEX: BANE), "Роснефти", "Русснефти" (MOEX: RNFT) и НМТП, которые могут объявить о выплатах, отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов. День богат на корпоративные события: пройдет заседание СД "Роснефти" и "Газпрома", где будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Финансовую отчетность за I квартал опубликовал "ВК".

Акции "Яндекса" накануне выросли на новостях, что нидерландская компания Yandex N.V. сообщила о планах выкупить свои акции до конца года. Для российских инвесторов новость не особо важна, можно ожидать снижения котировок акций в обозримом будущем, так как все ожидания, связанные с реорганизацией, уже отыграны, считает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост рынка акций РФ накануне можно рассматривать как технический отскок с целью 3480 пунктов по индексу МосБиржи. Недавнее превышение этой отметки теперь можно назвать ложным, и нет уверенности, что данное сопротивление будет вновь пробито на текущей неделе. Однако среднесрочные взгляды на рынок пока позитивные. Скорее всего, до середины лета рынок будет пытаться потихоньку ползти вверх, чередуя эти поползновения с серьезными провалами, которые могут быть следствиями негативных новостей, считает эксперт.

В четверг поводов для роста рынка акций нет - нефть дешевеет и нацелена на $81 за баррель Brent. Судя по дневному графику, нефть ушла в коридор $81-84 за баррель, в котором торговалась с начала февраля по середину марта текущего года. При этом вырисовывается фигура "голова-плечи", отработка которой вполне может отбросить "черное золото" в район $75 за баррель. Негативный сценарий может реализоваться в самое ближайшее время, если котировки не удержат отметку $81, полагает эксперт.

Тем временем, на рынке заговорили о возможности повышения ключевой ставки ЦБ РФ уже на заседании в начале июня. В условиях пусть и небольшого, но роста инфляции и также роста кредитования, такой сценарий вполне реален, считает Антонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,5% во главе с Dow после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы.

В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Также инвесторы ждали квартальную отчетность Nvidia, которая была опубликована уже после завершения торгов. Американский производитель графических процессоров Nvidia увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года более чем в семь раз, выручку в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов. Компания анонсировала сплит акций и повышение дивидендов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40 подросли на 0,3%, FTSE топчется на уровне среды) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,8% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Поддержку котировкам акций в технологическом секторе оказывает сильная отчетность Nvidia.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил 50,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ее уже 11 заседаний подряд. Регулятор также повысил оценку роста Южной Кореи в этом году до 2,5% с 2,1% и подтвердил прогноз общей инфляции на уровне 2,6%, базовой инфляции - 2,2%. При этом он отметил, что для уверенности в достижении общей инфляцией целевых 2% требуется больше данных.

На нефтяном рынке утром в четверг цены замедлили снижение, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $81,78 за баррель (-0,1% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $77,41 за баррель (-0,2% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,82 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-3,1 млн), запасы бензина снизились на 945 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,2-1,4 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-5,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,9%), "Башнефти" (-2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,7%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,5%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-2,4%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2,4%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,4%).

ПАО "Россети Юг" в первом квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 685,163 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Совет директоров "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,1%) 23 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам в рамках повестки годового собрания, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Наблюдательный совет Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-0,5%, до 18,76 рубля) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 июля 2024 года. Дивиденды могут быть выплачены до 22 июля 2024 года.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,3%) по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 6,122 млрд рублей, что на 3,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+9,4% и +2,9% "префы"), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2%).

Микроэлектронная группа ПАО "Элемент" установила ценовой диапазон в преддверии IPO в 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций компании (соответствует 1 лоту), говорится в ее пресс-релизе. Это соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сделка предполагает, что "Элемент" предложит акции, выпущенные в рамках допэмиссии, размер предложения составит 15 млрд рублей. Ожидается, что по результатам IPO free float составит более 13%. При этом основные акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции "Элемента".

Сбор заявок будет проходить с 23 по 29 мая среди квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Ожидается, что торги акциями ПАО "Элемент" начнутся 30 мая под тикером ELMT.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,55 млрд рублей (из них 2,71 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 959,5 млн рублей на бумаги АФК "Система" и 911,51 млн рублей на акции "НЛМК").