"Тинькофф Инвестиции" осторожно оценивают акции "ВК" на фоне высокой долговой нагрузки эмитента, сообщается в материале аналитиков.

"Интернет-холдинг опубликовал операционные результаты за первый квартал 2024 года. Рост выручки замедлился (в прошлом году она выросла на 39,5%). Основным драйвером остался доход от рекламы, который продолжил расти двузначными темпами на фоне инвестиций в развитие контента. Увеличению выручки способствовали также умеренный спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса, - отмечают эксперты. - Компания перестала раскрывать показатели рентабельности по кварталам и в следующий раз опубликует их по результатам полугодия. Полагаем, что инвестиции в контент, маркетинг и новые направления остаются высокозатратными и продолжат оказывать давление на рентабельность компании. Учитывая высокую долговую нагрузку "ВК", мы с осторожностью смотрим на акции эмитента".

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