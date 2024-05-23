Доходности ОФЗ-ПД могут вырасти до 14,5% во 2П24 - Freedom Finance Global

Доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) могут вырасти до 14,5% годовых во втором полугодии 2024 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс государственных облигаций (RGBI) остается под давлением, увеличивая доходности безрисковых финансовых активов с фиксированной доходностью на фоне ожидания очередного ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Глава ЦБ РФ и его заместители дали "ястребиный" сигнал российскому фондовому рынку о том, что на июньском заседании регулятора они будут рассматривать очередное повышение ключевой ставки рефинансирования, если дефляционные процессы в российской экономике прекратятся. До заседания Росстат трижды опубликует статистику по еженедельным темпам роста потребительских цен, на которую будут опираться представители регулятора при принятии решения по монетарной политике, поэтому ожидания финансовых рынков еще могут меняться, но последние еженедельные данные по инфляции от Росстата указывают на ускорение ее темпов примерно вдвое, - пишет эксперт в обзоре. - Скорее всего, индекс RGBI останется под давлением до тех пор, пока ЦБ РФ не пошлет "голубиный" сигнал к началу цикла смягчения денежно-кредитной политики. Думаем, что это произойдет не раньше, чем на сентябрьском или даже декабрьском заседании, поэтому доходности ОФЗ-ПД во втором полугодии 2024 года могут вырасти до 14,5% годовых".

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