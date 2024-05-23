Рост доходностей ОФЗ, вероятно, сохранится в ближайшее время - SberCIB

Тенденция к росту доходностей рублевых гособлигаций, вероятно, сохранится в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в среду повысились на 3-12 б.п., так как рынок продолжил учитывать недавние негативные новости. Итоги аукционов не впечатляют: Минфин разместил лишь 16,5 млрд руб. по номиналу, в то время как спрос был значительно ниже уровня января-апреля. В среду Росстат опубликовал данные по недельной инфляции. За период с 14 по 20 мая она замедлилась до 0,11% против 0,17% неделей ранее. Это может помочь ОФЗ-ПД стабилизироваться на торгах в четверг, однако мы считаем, что тенденция к росту доходностей, вероятно, сохранится в ближайшее время", - пишут эксперты инвестбанка в обзоре.

"Курс пары доллар/рубль, похоже, пока останется около важного уровня в 90 руб./$1", - прогнозируют в SberCIB.

"По нашим прогнозам, котировки нефти марки Brent могут остаться в диапазоне $81-82 за баррель в четверг", - указывают аналитики инвестбанка.

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