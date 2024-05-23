Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы и США за май;

- встреча Еврогруппы;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- продажи домов на первичном рынке США в апреле;

- выступления представителей ФРС;

- квартальные результаты Dollar Tree, Ralph Lauren Corp.;

- советы директоров "Роснефти", "Газпрома", "Аэрофлота", "НМТП" по дивидендам;

- финансовые результаты "ВК" за 1К24 по МСФО.

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