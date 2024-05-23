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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
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23 мая 2024 года 10:15
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы и США за май; - встреча Еврогруппы; - еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США; - продажи домов на первичном рынке США в апреле; - выступления представителей ФРС; - квартальные результаты Dollar Tree, Ralph Lauren Corp.; - советы директоров "Роснефти", "Газпрома", "Аэрофлота", "НМТП" по дивидендам; - финансовые результаты "ВК" за 1К24 по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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23 мая 2024 года 12:18
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Самолет Плюс" (сервис квартирных решений, мажоритарным акционером которого является "Самолет", работает с 2022 года и служит дополнительным... читать дальше
.23 мая 2024 года 11:47
"Тинькофф Инвестиции" осторожно оценивают акции "ВК" на фоне высокой долговой нагрузки эмитента, сообщается в материале аналитиков. "Интернет-холдинг опубликовал операционные результаты за первый квартал 2024 года. Рост выручки замедлился (в прошлом году она выросла на 39,5%). Основным драйвером... читать дальше
.23 мая 2024 года 11:45
Рынок акций РФ утром просел к 3420п по индексу МосБиржи во главе с упавшим до уровня февраля 2022г "Газпромом"
Москва. 23 мая. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевела нефть и металлы), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи откатился в район 3420 пунктов во главе с бумагами "Газпрома", обновившими минимум с февраля 2022 года; также просели акции "Норникеля" на фоне известий, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. читать дальше
.23 мая 2024 года 11:19
Флоатеры все еще остаются привлекательными для покупок в текущем году, считают аналитики инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "Исходя из наших расчетов, до конца 2024 года флоатеры выглядят предпочтительнее бумаг с фиксированным купоном - уменьшать в пользу последних... читать дальше
.23 мая 2024 года 10:55
Доходности рублевых гособлигаций с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) могут вырасти до 14,5% годовых во втором полугодии 2024 года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Индекс государственных облигаций (RGBI) остается под давлением, увеличивая доходности безрисковых финансовых... читать дальше
.23 мая 2024 года 10:31
Тенденция к росту доходностей рублевых гособлигаций, вероятно, сохранится в ближайшее время, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Доходности ОФЗ с фиксированным купоном в среду повысились на 3-12 б.п., так как рынок продолжил учитывать недавние негативные новости. Итоги аукционов не... читать дальше
.23 мая 2024 года 09:59
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов в течение торговой сессии четверга, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "День богат на корпоративные события. Сегодня пройдут заседания советов директоров "Роснефти" и "Газпрома", где будет рассмотрен... читать дальше
.23 мая 2024 года 09:41
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 23 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.23 мая 2024 года 09:41
Возможна консолидация курса рубля по отношению к доллару США около уровня 90 руб./$1 некоторое время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Пара доллар/рубль в среду "прокалывала" сильную поддержку на уровне 90 руб./$1, но закрепиться... читать дальше
.23 мая 2024 года 09:26
Ориентиром для восстановления индекса Мосбиржи на ближайшие дни может стать уровень 3470 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Откат рынка от двухлетних максимумов на фоне разочаровывающего решения правительства РФ по дивидендам "Газпрома" в моменте превышал 3%. Индекс Мосбиржи... читать дальше
.23 мая 2024 года 09:12
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Акрона", эмитент остается одним из самых дорогих производителей удобрений с мультипликатором EV/EBITDA 2024 равным 12х, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Компания опубликовала финансовые результаты за 1К24. EBITDA "Акрона"... читать дальше
.23 мая 2024 года 09:06
Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг утром. читать дальше
.23 мая 2024 года 09:02
Москва. 23 мая. Доллар США и юань незначительно растут на Московской бирже утром в четверг, рубль немного снижается под влиянием негатива на сырьевом рынке. читать дальше
.22 мая 2024 года 19:45
Москва. 22 мая. Доллар США и евро слегка опустились на Московской бирже по итогам среды; рубль слабо укрепился к бивалютной корзине после уверенного роста в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к движению. читать дальше
.22 мая 2024 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 3440п по индексу МосБиржи во главе с "Ростелекомом" и "Яндексом", просел "Полюс"
Москва. 22 мая. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после падения в начале недели, при этом внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (Brent просела к $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3440 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,1%) и "Яндекса" (+2,3%), в аутсайдерах выступили бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%). читать дальше
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