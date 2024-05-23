Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились накануне после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг. Инвесторы оценивают выпущенный накануне протокол последнего заседания ФРС США. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,5%. Вместе с тем значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,26%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,2%. Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ее уже 11 заседаний подряд.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в четверг, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $81,44 за баррель, что на 0,56% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 1,2%, до $81,9 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,67%, до $77,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4%, до $77,57 за баррель.

Запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросли на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки. Резервы бензина сократились на 945 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 379 тыс. баррелей.

Помимо данных о росте запасов нефти в США, давление на нефтяной рынок на этой неделе оказывают "опасения рецессии и стагфляции", отмечает редактор Sevens Report Тайлер Ричи. "Обеспокоенность трейдеров состоянием мировой экономики способствует спаду на нефтяном рынке. Доходности US Treasuries вновь начали расти вслед за укреплением ожиданий инвесторов, что Федрезерв будет удерживать базовую ставку на высоком уровне дольше, чем ожидалось", - приводит слова эксперта Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 мая снизилась в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,946 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,077 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,18% и составил 105,38 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,15%, опустившись до 901,15 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,27%), "РЖД-001P-17R" (-0,73%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,42%), а в лидерах повышения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+0,17%), "АФК Система-1P-19" (+0,11%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила примерный объем каждого из двух выпусков облигаций с переменными купонами серий 001Р-29 и 001Р-30 в размере 12 млрд рублей. Сбор заявок на флоатеры прошел 21 мая. Маркетируемый объем составлял не менее 6 млрд рублей по каждому из выпусков. Размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-29 был установлен на уровне 2,4% годовых, размер спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-30 со сроком обращения 4,25 года - на уровне 2,2% годовых. Купоны по обоим займам квартальные. Техразмещение обоих займов запланировано на 23 мая.

ООО "СФО МОС МСП 6" установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса А-2023 объемом 4 млрд рублей на уровне 15,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны ежемесячные с датой выплаты 26 числа каждого месяца. Дата погашения займа - 26 октября 2033 года, ожидаемая дюрация - около 1,6 года. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 мск 20 мая до 15:00 мск 22 мая. Техразмещение запланировано на 24 мая. Выпуск будет размещаться в рамках сделки секьюритизации кредитов МСП, оригинатор портфеля кредитов - МСП банк.

АО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 002P-04 с привязкой к ставке RUONIA с 30 млрд рублей до 50 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир спреда к RUONIA на уровне 105 базисных пунктов. Купоны по займу переменные и квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. Техразмещение запланировано на 24 мая. Облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Минимальная заявка - 1,4 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" установило ставку 28-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 17,5% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,5% годовых. Ставки 2-60-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 14,03 млрд рублей.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил ставку 14-15-го купонов облигаций серии БО-05 в размере 15% годовых. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 13,5% годовых. По выпуску 4 июня предстоит исполнение оферты. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд рублей.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) установило ставку 11-13-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 0,01% годовых. УОМЗ разместил 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке полугодового купона 9,4% годовых. Ставка текущего купона - 1% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 июня.

ООО "Вита лайн" установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 10% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск облигаций на 600 млн рублей в июне 2021 года по ставке 10% годовых до оферты с исполнением 6 июня 2024 года.

МФК "Джой мани" установила ставку 3-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск в апреле 2024 года - также по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Эмиссия размещена в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.