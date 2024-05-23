Возможна консолидация рубля около 90 руб./$1 - "Алор Брокер"

Возможна консолидация курса рубля по отношению к доллару США около уровня 90 руб./$1 некоторое время, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль в среду "прокалывала" сильную поддержку на уровне 90 руб./$1, но закрепиться ниже не смогла. На дневном графике нарисовалась фигура, похожая на разворотный "крест". Пока считаем очень рискованным покупать доллар или юань против рубля", - отмечает эксперт в комментарии.

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