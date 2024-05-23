Рубль слегка снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне слабой нефти

Москва. 23 мая. Доллар США и юань незначительно растут на Московской бирже утром в четверг, рубль немного снижается под влиянием негатива на сырьевом рынке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,2 руб./$1 (+14 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 0,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,1 коп. - до 12,42 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль наметил небольшое снижение к доллару и юаню на фоне слабеющих цен на нефть, однако на старте торгов не наблюдается ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов. Нацвалюта ощущает поддержку экспортеров с учетом активизации продаж валютной выручки под налоговые выплаты. Страховочным тросом продолжает выступать жесткая ДКП. Основное давление оказывает сырьевой рынок. Нефтяные котировки продолжают снижение, ослабев по итогам предыдущей сессии более чем на 1%. Внимание трейдеров сосредотачивается на предстоящей встрече стран-участниц ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Участники валютного рынка оценивают поступающие сигналы, позволяющие прогнозировать варианты итогов предстоящего (7 июня) заседания совета директоров Банка России , который 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Однако, с учетом показателей инфляции, в комментариях по итогам апрельского заседания последовали заявления о вероятности более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Росстат в среду сообщил, что инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11% после 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней). В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,12% с 8,05% на 13 мая (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,03% с 7,99% на 13 мая, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,56 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,16 за баррель, что на 0,53% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 ослабел на 0,89%, японский Nikkei 225 растет на 1,14%, гонконгский Hang Seng потерял 1,25%, южнокорейский Kospi повысился на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,42%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,27%.

Американские фондовые индексы снизились после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

"Протокол показал, что после более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции в первом квартале уверенность руководителей ФРС пошатнулась. И это неудивительно", - заявила главный экономист Nationwide Кэти Бостьянчич.

Она полагает, что Федрезерв все еще может снизить ставки в этом году, если инфляция вновь не ускорится, а темпы экономического роста замедлятся. По ее мнению, самое раннее, когда ФРС может пойти на такой шаг - это сентябрьское заседание, сообщает MarketWatch.