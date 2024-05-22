Рынок акций РФ в среду превысил 3440п по индексу МосБиржи во главе с "Ростелекомом" и "Яндексом", просел "Полюс"

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после падения в начале недели, при этом внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (Brent просела к $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3440 пунктов во главе с бумагами "Ростелекома" (+3,1%) и "Яндекса" (+2,3%), в аутсайдерах выступили бумаги ПАО "Полюс" (-2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3444,64 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1203,6 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 90,15 рубля (+0,06 рубля), в начале торгов курс опускался до 89,75 руб./$1.

Подорожали акции "Ростелекома" (+3,1% и +3,2% "префы"), "Яндекса" (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%).

Менеджмент ПАО "Ростелеком" рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере 6,06 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, предложения направлены в правительство, сообщил журналистам президент компании Михаил Осеевский.

По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.

Подешевели в среду акции ПАО "Полюс" (-2,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам первого квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%, сообщил регулятор. Речь идет о росте цен более чем для 30 млн абонентов, уточняет ведомство.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду умеренно подрос, отыграв часть потерь начала недели. Вернулся спрос на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (акции просели в среду на 0,04%), которые после отката стали привлекательными для долгосрочных инвестиций. Также приостановилось укрепление рубля, что поддержало интерес к бумагам экспортеров.

На внешнем контуре пока без особых перемен. Биржи КНР завершили день в нейтральном ключе, на европейских площадках торги шли преимущественно в небольшом "минусе", также без энтузиазма открылся американский рынок, отметил эксперт.

В четверг рынки могут отыгрывать данные из протокола майского заседания ФРС, предварительные индексы деловой активности PMI за апрель в секторе услуг и производстве еврозоны и США. На российском рынке состоится заседание совета директоров "Газпрома" по дивидендам, которое, с учетом последней рекомендации правительства РФ, вряд ли принесет неожиданности, но тяжеловесные акции компании могут повести себя волатильно. VK (MOEX: VKCO) опубликует финрезультаты по МСФО за I квартал, акции "Группы Позитив" (MOEX: POSI) будут последний день торговаться с дивидендами за 2023 год (47,33 рубля) и I квартал 2024 года (4,56 рубля). Прогноз по индексу МосБиржи на 23 мая - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

Старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев полагает, что отскок на российском рынке акций вверх связан с приостановкой падения акций "Газпрома", которые последние несколько торговых сессий оставались под значительным давлением из-за новостей, что выплаты дивидендов за 2023 год может не быть. Кроме того, росту рынка сопутствовали позитивные корпоративные отчеты ряда компаний, которые дают надежду на будущие выплаты в текущем году.

В частности, сильный отчет по МСФО за I квартал опубликовала Мосбиржа: операционный доход вырос на 46% г/г, а чистая прибыль - на 35% г/г. Акции биржи торгуются вблизи исторического максимума. Менеджмент "Ростелекома" предложил выплатить дивиденды своим акционерам, а акционеры "АЛРОСА" утвердили финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию, отметил эксперт.

Нефть Brent торгуется в районе $82 за баррель. На действия инвесторов оказывают влияние возможность снижения мирового спроса, а также ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, на снижение спроса вновь указали данные от Минэнерго США, которые подтвердили ранее вышедшую статистику Американского института нефти. Ведомство отчиталось о росте запасов на 1,825 млн баррелей при ожиданиях снижения на 2,4 млн баррелей. Недельные запасы бензина тоже выросли, в то время как аналитики ожидали снижения, констатирует Яковлев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в среду умеренно подрос в попытках стабилизироваться выше ближайших поддержек.

По "Яндексу" можно отметить новости о намерении нидерландской Yandex N.V. выкупить все свои акции до конца 2024 года. Глава "Ростелекома" Осеевский в среду заявил, что менеджмент компании предложил дивиденды за 2023 год в размере 6,06 руб. на акцию (выше выплат за 2022 год), с текущей доходностью 5,7% и 6,7% по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно. Акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,2%) подросли в преддверии собрания акционеров компании 24 мая по рекомендованным финальным дивидендам за 2023 год в размере 9,51 руб. на бумагу (текущая доходность 4,2%, ниже средней по рынку). Закрытие реестра ТМК запланировано на 4 июня, отметила аналитик.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается консолидация перед выходом важных макроэкономических и корпоративных данных в США. Индексы МосБиржи и РТС закрепляются выше поддержек 3420 и 1200 пунктов, но повышение пока выглядит хрупким. У текущих уровней российский рынок определяется с дальнейшим направлением движения, а также ждет дивидендных новостей, считает Кожухова.

Аналитики ИК "Риком-Траст" отмечают интерес инвесторов к бумагам АФК "Система" на фоне высокой оценки "дочки" корпорации - ГК "Элемент" - перед IPO. Организаторы публичного размещения "Элемента" оставляют запас ее дальнейшего роста стоимости, что может привлечь весьма ощутимый круг инвесторов.

Один из банков-организаторов IPO оценил стоимость компании в 120-130 млрд руб., второй - в 120-140 млрд руб. Ранее на рынке появилась информация, что по финансовой модели, рассчитанной организаторами, компания "Элемент" должна стоить 150-160 млрд руб., но, видимо, более скромные оценки могут стать позитивным драйвером роста для инвесторов. Это может дать им возможность заработать на размещении и создать хорошую историю бумаге, чтобы в последующем разместить больший пакет.

"Мы рекомендуем держать бумаги "Системы" долгосрочно. Привлеченные в ходе IPO ГК "Элемент" средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки. Сфера облачных услуг и дата-центров в РФ - бизнес с привлекательными перспективами, что может стать триггером для бумаг "Системы" в самое ближайшее время", - полагают эксперты "Риком-Траста".

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов, финрезультаты "Мосбиржи" оказались незначительно ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" по чистой прибыли (20 млрд руб.). Некоторое ухудшение финпоказателей обусловлено сезонными факторами - меньшим числом рабочих дней и пониженной торговой активностью на ряде рынков, в первую очередь валютном, при меньшем сокращении операционных расходов.

"Оцениваем результаты как хорошие, подтверждающие потенциал устойчивого роста бизнеса Мосбиржи - бенефициара цифровизации, роста доходов, повышения финансовой грамотности населения и высоких ставок. Исходя из нашего прогноза по чистой прибыли компании по итогам года (72 млрд руб.), прогнозный Р/Е 2024 составляет около 7,5х, что выглядит низко с исторической точки зрения", - отмечает эксперт.

"Продолжаем положительно смотреть на акции компании, считаем их привлекательными для среднесрочных инвестиций и повышаем целевую цену акций Мосбиржи на горизонте 12 месяцев до 280 руб.", - заключил Локтюхов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,7%), нет единого вектора в США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,2-0,2%, Nasdaq вырос на 0,1%).

Отчет Минфина Японии, опубликованный в среду, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение объема экспорта страны и максимальный с февраля 2023 года рост импорта.

Цены производителей в Южной Корее в апреле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Банка Кореи. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,2% и 1,5% в марте.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал еще большее замедление, до 2,1%.

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Во вторник член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок.

Также после закрытия рынка в среду инвесторы ждут квартальную отчетность разработчика графических процессоров Nvidia, которая может задать направление котировкам бумаг других технологических компаний.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются из-за опасений по поводу мирового спроса на топливо, статистика Минэнерго США о запасах сырья не оказала значительного влияния на рынок.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $82,08 за баррель (-1% и -1% накануне), июльская цена WTI - $77,92 за баррель (-0,9% и -0,8% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,82 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-3,1 млн), запасы бензина снизились на 945 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,2-1,4 млн).

Внимание рынка все больше переключается на встречу стран-участниц ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в среду, на ней будет обсуждаться текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. При этом он не стал комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи некоторыми членами альянса.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+13,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+7,6% и +5,3% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+4,7%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+4,5%), "Трубной металлургической компании" (+4,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,9%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,9%), бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,6%).

Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-4,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-4,7%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-4,3%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-4,2%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-4,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-3%).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,6%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, 26 мая рассмотрит рекомендацию по выплате дивидендов за первый квартал 2024 года, сообщается в материалах компании. Кроме того, совет рассмотрит дополнения в повестку дня годового собрания акционеров, которое назначено на 27 июня 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,37 млрд рублей (из них 6,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,37 млрд рублей на акции "Яндекса").