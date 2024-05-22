Рубль в среду лишь слегка укрепился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 22 мая. Доллар США и евро слегка опустились на Московской бирже по итогам среды; рубль слабо укрепился к бивалютной корзине после уверенного роста в предыдущие дни и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 90,06 руб./$1 в 19:00 мск, что на 3 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,78 руб./EUR1, подешевев на 11,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 6,9 копейки, до 93,53 руб. Курс китайского юаня, напротив, повысился всего на 0,1 копейки - до 12,4 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка поднялся к доллару и евро по итогам торгов в среду в ожидании новых стимулов к движению. С начала недели рубль активно укреплялся к основным валютам в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае, и после того, как в первой половине среды доллар и китайский юань обновили минимальные отметки с конца января - начала февраля, участники рынка взяли паузу в ожидании новых драйверов.

Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Внимание глобальных инвесторов направлено на получение новой информации относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В среду после закрытия американского рынка будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, которое состоялось 30 апреля - 1 мая и по результатам которого регулятор сохранил ставку на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание Федрезерва пройдет 11-12 июня.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок.

"В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из ФРБ Бостона Сюьзен Коллинз также во вторник подчеркнули необходимость дождаться новых сигналов ослабления инфляции, прежде чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

"В среду рубль немного укрепился к доллару и евро, заметно снизил темпы роста, наблюдавшиеся в первые дни недели. Утром доллар падал до 89,75 руб. впервые с 31 января благодаря продажам валюты перед налоговыми платежами в мае, но с началом основной сессии сумел вернуться выше 90 руб. на нейтральном новостном фоне. Основным событием дня сегодня станет публикация протокола заседания ФРС - участники рынков надеются получить дополнительные сигналы от американского ЦБ о настроениях относительно начала снижения ставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль сохраняет импульс к росту, торгуется в районе отметки 90 руб. по отношению к доллару США. На текущей неделе российская валюта опускалась ниже 90 руб. Поддержку национальной валюте оказывают продажи как со стороны экспортеров, так и со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Также рубль усиливается на фоне ожиданий инвесторов сохранения жесткой монетарной политики регулятором более продолжительное время. В краткосрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз по курсу рубля к доллару в диапазоне 90-94 руб.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду, публикация данных об изменении запасов топлива в США не оказала значительного влияния на рынок.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,825 млн баррелей - до 458,84 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали в среднем падение запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Респонденты Trading Economics ожидали сокращения нефтяных запасов на 2,55 млн баррелей.

Котировки июльских фьючерсов на сорт Brent к 19:00 мск снизились на 1,07% - до $81,97 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,11% и составляла $77,76 за баррель.

Нефть дешевеет уже третью сессию подряд.

Внимание рынка все больше переключается на встречу стран-участниц ОПЕК+, которая пройдет 1 июня.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в среду, на ней будет обсуждаться текущая ситуация на мировом нефтяном рынке. При этом он не стал комментировать слухи о возможном изменении уровней добычи некоторыми членами альянса.

"У нас будет первого числа встреча (1 июня - ИФ). Мы обсуждаем текущую ситуацию на таких встречах. Но я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии в целом", - сказал Новак, отвечая на вопрос, действительно ли ряд стран - "добровольцев", входящих в ОПЕК+, могут выйти из сокращений добычи.

Ранее, в середине мая, министр нефти Ирака Хайян Абдулгани заявил, что его страна "уже снизила добычу в достаточной степени" и не готова к дальнейшему сокращению. Однако уже на следующий день министр изменил свою риторику, сказав, что решение о продлении добровольного ограничения производства нефти будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год. В их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир, у которых есть потенциал для увеличения добычи нефти в следующем году.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 23 мая на 21,95 копейки, до 90,1887 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,82 копейки, до 97,8989 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 24,24 копейки по отношению ко вторнику и составил 90,1339 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 22,83 копейки, до 90,1625 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 192,824 млн, из которых $279,302 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $913,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 42,19 копейки, до 97,8574 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 40,77 копейки, до 97,8526 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR416,257 млн, из которых EUR123,861 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR292,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 мая осталась на прежних отметках - 15,85% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в среду на 1 базисный пункт, до 16,0% годовых, ставка на три месяца не изменились относительно предыдущего торгового дня - 16,04% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев также осталась на уровне вторника, составив 16,2% годовых.