Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов - до 70,61% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 8,89% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,71% от номинала (доходность не изменилась, составив 8,94% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 58,74% от номинала (доходность - 9,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году также не изменились в цене - котировки остались на уровне 79,5% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 17,24% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 72,16% от номинала (доходность увеличилась на 5 базисных пунктов - до 14,87% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели за день на 2 базисных пункта - до 69,12% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 12,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 3 базисных пункта - до 67,03% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду боковую динамику - участники рынка ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, состоявшегося 31 мая - 1 июня, а также оценивают новую порцию опубликованной макроэкономической статистики.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста продаж жилья до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня. Перепродажи жилья в США в апреле были также на 1,9% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома увеличилась на максимальные с октября 2022 года 5,7% по сравнению с апрелем прошлого года, составив $407,6 тыс., что является рекордным максимумом для апреля. Рост медианной цены отмечен по итогам десятого месяца подряд.