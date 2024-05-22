"Финам" присвоил рейтинг "покупать" ОФЗ-ПК серии 29006, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"На бурно развивающемся в последний год рынке российских флоатеров (облигаций с переменной ставкой купона) есть подсегмент, который тем не менее остается несколько в стороне от внимания инвесторов, - пишет аналитик Алексей Ковалев. - Речь идет об ОФЗ-ПК так называемого "старого" формата, которые и положили начало сектору флоатеров в 2015 году, когда Минфин предложил эти бумаги на фоне жесткой ДКП. Речь о том, что у флоатеров "старого" формата расчет ставки купона происходит с весомой задержкой. В результате инвестор не только точно знает величину купона в ближайшую дату выплаты (что несколько проблематично для флоатеров "нового" формата), но и примерно может получить представление о величине купонной ставки в следующий после ближайшей даты период выплаты. Это позволяет смягчить проблему с определением денежного потока и доходности облигаций с переменной ставкой купона".

Благодаря специфическому механизму определения купона, "старые" флоатеры, по мнению эксперта, позволяют более точно определить денежный поток в относительно краткосрочной перспективе.

"Согласно нашим расчетам, погашающийся через 8 месяцев выпуск ОФЗ-ПК серии 29006 принесет 15,8% годовых. Этот уровень представляется нам интересным, и мы присваиваем выпуску рейтинг "покупать", - резюмирует Ковалев.

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