"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 280 руб

"Солид Брокер" повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" до 280 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент показал очень сильные финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Комиссионный доход растет вследствие роста биржевой активности, в первую очередь, частных инвесторов. Особо заметная прибавка по рынку акций (рост оборота на 100%) и денежному рынку (рост комиссионного дохода на 45%). Высокая ключевая ставка ЦБ РФ также способствует росту процентного дохода. Биржа сейчас зарабатывает даже больше именно с этого направления. Операционные расходы растут ожидаемо быстрее, о чем биржа предупреждала заранее, - указывают эксперты. - Мы обновляем прогноз по "Мосбирже", ожидаем по году прибыль в размере 81 млрд рублей и ориентируемся на 27-30 рублей дивидендов по итогам 2024 года. Целевая цена составляет 280 рублей. "Московская биржа" торгуется по форвардным мультипликаторам P/E 2024 6,7x, P/B 2024 2x. Также ожидаем, что на собрании акционеров 31 мая будет кворум и акционеры смогут утвердить 17,35 рублей дивидендов за 2023 год".

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