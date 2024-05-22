Фондовые индексы Китая сохраняют среднесрочный потенциал роста - Freedom Finance Global

Китайские фондовые индексы в целом имеют большие шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе из-за сохранения позитивного настроя к ним, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Роман Лукьянчиков.

Эксперт при этом отмечает в комментарии, что текущая техническая перекупленность, напряженность в торговых отношениях КНР с США и ЕС, а также слабый внутренний спрос в Поднебесной по-прежнему являются серьезными рисками для продолжения ралли и могут стать поводом для коррекции.

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