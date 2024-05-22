Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Beam Global с прогнозной стоимостью на уровне $10 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

"Американский производитель автономных зарядных устройств для электромобилей значительно увеличил валовую прибыль, но его общие продажи немного недотянули до наших ожиданий. Тем не менее сохраняем позитивный взгляд на его бумаги", - указывает эксперт.

Аналитик инвесткомпании отмечает следующие потенциальные драйверы роста:

- Более активное усиление спроса со стороны негосударственных учреждений.

- Запуск производства новых продуктов.

- Дальнейшее снижение цен на сталь и прочее сырье.

Обращает внимание Поздняков и на ключевые риски:

- Появление новых продуктов у конкурентов.

- Снижение интереса со стороны государственного сектора.

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