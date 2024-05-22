SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций "Газпром нефти"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале аналитиков Геннадия Суханова и Артура Григоряна.

Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить финальный дивиденд за 4К23 в размере 19,49 руб. на акцию при доходности за указанный период 2,6% (реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 8 июля). Компания направит на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 4К23, с учетом промежуточного дивиденда за 9М23 в размере 83 руб. по итогам года акционеры компании получат 102,4 руб. на акцию при доходности 13,6%, указывают эксперты.

"Мы ожидаем, что в ближайшие годы коэффициент дивидендных выплат "Газпром нефти" останется на уровне 75% от чистой прибыли. Поэтому, по нашим расчетам, дивиденд за 2024 год может составить 114 руб. на акцию при доходности 15%", - отмечают Суханов и Григорян.

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