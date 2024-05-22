"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Мосбиржи в 2024г

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Московской биржи" в текущем году, считая эмитента одним из бенефициаров высоких процентных ставок и волатильности на рынках, сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой.

"Биржа показала сильные результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Ожидаем рост чистой прибыли по итогам года на 6,5% г/г (до 65 млрд руб.) с рекордных уровней прошлого года - за счет сильной динамики операционного дохода на фоне роста процентного дохода (+26% г/г) и комиссионного дохода (+15% г/г). 31 мая состоится повторное ГОСА, на котором может быть одобрен дивиденд за 2023 год. Ранее набсовет "Мосбиржи" рекомендовал дивиденд в размере 17,35 руб. на акцию, дивидендная доходность - 7,3%, - указывает эксперт. - Бумаги эмитента торгуются по мультипликаторам 8,3х P/E 2024E, что предполагает дисконт 41% к историческим уровням".

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