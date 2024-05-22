Рубль в среду почти не меняется к бивалютной корзине после роста в первые дни недели и в ожидании новых стимулов к движению

Москва. 22 мая. Доллар США и китайский юань немного подрастают, евро, напротив, дешевеет на Московской бирже днем в среду. Рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых драйверов к движению.

Курс доллара США составил 90,18 руб./$1 в 15:00 мск, что на 9 копеек выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,7 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 3,9 копейки, до 93,56 руб. Курс китайского юаня повысился на 1,2 копейки - до 12,42 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует несущественную смешанную динамику в ходе дневных торгов в среду в ожидании новых стимулов к движению. С начала недели рубль активно укреплялся в рамках подготовки экспортеров к налоговым платежам в мае, и после того, как в первой половине среды доллар и китайский юань обновили минимальные отметки с конца января - начала февраля, участники рынка взяли паузу в ожидании новых драйверов.

Единый день уплаты налогов приходится на 28 мая, в этот день в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль.

Кроме налогового периода поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Внимание глобальных инвесторов направлено на получение новых сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В среду после закрытия американского рынка будет опубликован протокол предыдущего заседания ФРС, которое состоялось 30 апреля - 1 мая. Регулятор сохранил ставку на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание Федрезерва пройдет 11-12 июня.

Существенного потенциала для дальнейшего укрепления рубля по отношению к доллару США в настоящее время не видно, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Пара "доллар-рубль" снизилась до 90 руб./$1 впервые с 1 февраля. Движение может быть связано как с общим ослаблением доллара на мировых рынках, так и с отложенным эффектом от крупного профицита торгового баланса РФ в марте - $18,8 млрд - максимум с января 2022 года. Укрепление рубля идет вопреки наблюдающемуся в последние недели значительному снижению цен на нефть марки Brent (с $92 до $82 за баррель", - отмечают эксперты в комментарии.

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, попытается закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Полагаем, что в ближайшие дни давление на основные валюты может сохраниться. Причем приближение налогового периода (28 мая) и пока не разрешенные сложности с проведением трансграничных платежей импортерами настраивают на несколько более сильное укрепление рубля в конце мая, чем мы ожидали. В среду ждем попыток доллара закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1. Их успешность технически откроет пространство для развития отката к следующей цели, району 88,8 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Цены на нефть продолжают опускаться днем в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо, причем снижение фиксируется третью сессию подряд.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,11%, до $81,94 за баррель. Фьючерсы на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,17%, до $77,74 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1%, WTI - на 0,8%.

Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.