Акции Мосбиржи сохраняют потенциал для дальнейшего роста - "Тинькофф Инвестиции"

Акции "Московской биржи" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Московская биржа" опубликовала сильные финансовые результаты за первый квартал 2024 года, - отмечают эксперты. - В предыдущие три квартала комиссионные доходы площадки медленно росли, однако в этом отчетном периоде продемонстрировали уверенное увеличение. Рост чистых процентных доходов ускорился до 47% год к году. Их резкого падения в случае смягчения ЦБ денежно-кредитной политики, по нашему мнению, ожидать не стоит, так как эффект от изменения ключевой ставки влияет лишь частично и с временным лагом. Дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля акцию (доходность к текущей цене - 7,3%) все еще ждут одобрения акционеров".

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" по-прежнему рекомендуют покупать акции "Мосбиржи" и указывают, что цена бумаг находится близко к их таргету в 244 рубля.

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