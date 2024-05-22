"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Palo Alto

"Финам" подтверждаем рекомендацию "держать" для акций Palo Alto Networks и сохраняет целевую цену на уровне $305 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 1,7%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Недавно компания представила отчет за 3 квартал 2024 финансового года, где оправдала все ожидания аналитиков, однако вновь скорректировала в негативную сторону прогноз на 4 квартал, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Если объем отгрузок и выручка не претерпели изменений, то теперь компания ожидает снижения EPS в последнем квартале этого фингода на 1-3% г/г. Тем не менее данная корректировка не сильно повлияет на итоговые результаты Palo Alto за весь 2024 фингод, поэтому мы оставляем нашу целевую цену, установленную в предыдущем обзоре, и считаем, что компания оценена справедливо. При оценке стоимости акций мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и исторические значения этих мультипликаторов самой компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.