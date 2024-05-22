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22 мая 2024 года 13:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exelon с целью $40,79
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exelon Corp. с целью $40,79 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,8%, стоп-приказ: $37,7, говорится в комментарии инвестиционной компании. Драйвером роста, по мнению аналитиков, может стать рост электропотребления со стороны центров обработки данных (ЦОД), а также процессы электрификации промышленности в Иллинойсе и Пенсильвании. На фоне этих тенденций электропотребление в США в целом может перейти к росту впервые за десятилетия, что, безусловно, благоприятно для Exelon. "С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $37,7 риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают в "Финаме". Exelon - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей в штатах Иллинойс, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Пенсильвания и в округе Колумбия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-EXELON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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