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22 мая 2024 года 11:33

Рынок акций РФ утром превысил 3440п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует "Газпром"

Москва. 22 мая. Рынок акций РФ утром в среду скорректировался вверх за счет закрытия игроками части коротких позиций, однако отскок выглядит неуверенным на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения нефти (Brent просела ниже $82 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3440 пунктов во главе с перепроданными ранее бумагами "Газпрома", подешевели бумаги "Русала" и "Норникеля" в ожидании дивидендных новостей от ГМК.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3441,44 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1202,57 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 90,13 рубля (+0,04 рубля), в начале торгов курс опускался до 89,75 руб./$1.

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (-1,2%), "Норникеля" (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

"Московская биржа" по итогам первого квартала 2024 года получила 19,355 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 35% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (14,3 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки.

Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 20 млрд рублей.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", произошедшее с начала недели охлаждение российского рынка акций не вышло за пределы среднесрочного восходящего тренда. Индекс МосБиржи достиг важной поддержки, поэтому можно ожидать некоторой консолидации вблизи текущих уровней. При этом на счета клиентов уже поступили дивиденды "ЛУКОЙЛа", а это значит, что в ближайшее время покупатели могут активизироваться и начать подбирать интересные подешевевшие активы, что позволит рынку частично восстановиться, полагают эксперты.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи вскоре может подняться выше отметки 3450 пунктов.

"В первую очередь ждем стабилизации ситуации в акциях "Газпрома". Поступающие дивиденды от "ЛУКОЙЛа" должны стать топливом для восстановления рынка. Предпочтение отдаем акциям компаний, которые еще не выплатили дивиденды: сталелитейщики, Сбербанк, "Магнит" и "Роснефть", - отмечает он.

В акциях "ЛУКОЙЛа" до закрытия дивидендного "гэпа" остается около 2% от текущих ценовых уровней, эта разница может быть устранена уже в ближайшее время. Часть выплат "ЛУКОЙЛа" так или иначе будет использована инвесторами для покупки бумаг самой компании, полагает аналитик.

Просели бумаги АФК "Система", которые ране раллировали в преддверии IPO ГК "Элемент". Лучше рынка в последние дни выглядят акции "Русала" на фоне роста цен на алюминий до 2-летнего максимума. В то же время есть риски снижения этих акций, если СД "Норникеля" рекомендует не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи растерял все достижения с начала мая на фоне негативных сюрпризов по дивидендам ряда компаний, снижения нефтяных котировок, укрепления рубля и высоких процентных ставок. Зампред Банка России Алексей Заботкин не исключает, что на заседании регулятора в июне может рассматриваться сценарий очередного повышения ключевой ставки, так как данные по инфляционным ожиданиям говорят в пользу сохранения жесткой денежно-кредитной политики в течение более длительного времени.

В результате падения с начала недели индекс МосБиржи приблизился к линии 50-дневной скользящей средней, которая выступала поддержкой три раза в текущем году (в последние декады января, февраля и марта). Нельзя исключать, что и в этот раз индекс попытается восстановиться от текущих уровней, полагают эксперты.

В среду совет директоров "Норникеля" рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Кроме того, повышенное внимание инвесторов привлекут данные Росстата по индексу цен производителей за апрель текущего года, которые могут дать представление о степени потенциального усиления инфляционного давления, напомнили аналитики "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,2-0,3% на корпоративных отчетах, S&P 500 (+0,3%) обновил исторический максимум (выше 5320 пунктов).

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер заявил, что замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок.

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

Также после закрытия рынка в среду инвесторы ждут квартальную отчетность разработчика графических процессоров Nvidia, которая может задать направление котировкам бумаг других технологических компаний.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,02%, южнокорейский Kospi - на 0,03%, китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,2%), "минусует" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 0,2-0,4%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

Отчет Минфина Японии, опубликованный в среду, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение объема экспорта страны и максимальный с февраля 2023 года рост импорта.

Экспорт в апреле увеличился на 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 11,1% после мартовского подъема на 7,3%.

Японский импорт в апреле также увеличился на 8,3% - до 9,443 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 9% после мартовского падения на 5,1%.

Цены производителей в Южной Корее в апреле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Банка Кореи. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,2% и 1,5% в марте.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с июля 2021 года - с 3,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, предполагал еще большее замедление, до 2,1%.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $81,81 за баррель (-1,3% и -1% накануне), июльская цена WTI - $77,58 за баррель (-1,4% и -0,8% во вторник).

Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил накануне, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+7,8%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+5,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,2%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+4,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+3,9%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,8%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,8%).

Подешевели "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-2,6%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,5%).

Совет директоров ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,1%), ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, 26 мая рассмотрит рекомендацию по выплате дивидендов за первый квартал 2024 года, сообщается в материалах компании. Кроме того, совет рассмотрит дополнения в повестку дня годового собрания акционеров, которое назначено на 27 июня 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,27 млрд рублей (из них 2,15 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 692,57 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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