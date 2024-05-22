"Финам" понизил рейтинг бумаг HeadHunter до "держать"

"Финам" понизил рейтинг расписок (ADR) HeadHunter с "покупать" до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость бумаги до 5280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"В бизнесе эмитента присутствует определенная сезонность, где обычно первый квартал года имеет худшую динамику за весь год. Таким образом, мы ожидаем немного большего роста компании по итогам всего 2024 года. Однако в моменте не считаем расписки привлекательными для покупок. При оценке стоимости опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов. Также применен дисконт 15%", - указывает эксперт.

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы. Эмитент, будучи лидером российского HR-tech с долей более 60%, активно развивает не только портал онлайн-рекрутинга, но и HR-экосистему полного цикла.

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