Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Лагард (11:05 МСК);

- продажи домов на вторичном рынке США в апреле (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- индекс цен производителей России в апреле (19:00 МСК);

- протоколы заседания ФРС (21:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- квартальные результаты NVIDIA, Target, Marks & Spencer;

- акционеры "Интер РАО" обсудят дивиденды за 2023 год;

- совет директоров "Башнефти", "Норникеля", "Мостотреста" по дивидендам за 2023 годо;

- совет директоров "Европлана" по дивидендам за 1-й кв 2024 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.