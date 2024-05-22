Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ на торгах в среду - SberCIB

Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ и стабилизация курса пары рубль/доллар у отметки 90 руб./$1 в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Во вторник рубль подорожал на 0,7% примерно до 90 руб./$1. Обороты по паре CNY/RUB подросли, что говорит об увеличении продаж валюты экспортерами. Через неделю им предстоит уплата примерно 1,5 трлн руб. налогов. Мы полагаем, что на уровне 90 руб./$1 повысится спрос на валюту, и рубль его сегодня не преодолеет", - пишут эксперты.

Доходности ОФЗ-ПД во вторник выросли еще на 5-20 б. п. Этому, по мнению аналитиков SberCIB, способствовали комментарии Банка России о том, что сценарий повышения ключевой ставки на 100 б. п., вероятно, будет вновь рассматриваться на заседании в июне. В среду рынок российского госдолга может продолжить закладывать в доходности жесткую риторику ЦБ, и они могут продолжить расти, полагают в инвестбанке. Минфин проведет аукцион по размещению 12-летнего выпуска с фиксированным купоном.

"Баррель Brent во вторник подешевел на $0,83 до $82,88, - напоминают эксперты. - Нефть дешевеет из-за пессимистичной статистики по рынку и умеренно жесткой риторики представителей ФРС. По нашим оценкам, сегодня цена Brent может находиться в интервале $82-83 за баррель".

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