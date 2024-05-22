Индекс Мосбиржи может подняться выше 3450п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться выше уровня в 3450 пунктов на торгах в среду, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"В первую очередь ждем стабилизации ситуации в акциях "Газпрома". Поступающие дивиденды от "ЛУКОЙЛа" должны стать "топливом" для восстановления рынка. Предпочтение отдаем акциям компаний, которые еще не выплатили дивиденды: сталелитейщики, Сбербанк, "Магнит" и "Роснефть", - указывает эксперт в комментарии.

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