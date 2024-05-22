Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Совет директоров эмитента принял решение рекомендовать акционерам утвердить выплату дивидендов за 4К23 в размере 19,49 руб./акцию (дивидендная доходность - 2,6%). Мы полагаем, что в течение нескольких следующих лет "Газпром нефть" будет придерживаться практики распределения 75% прибыли, а также возможен переход на выплату дивидендов раз в шесть месяцев. В то же время подчеркиваем, что рекомендованный за 2023 год размер дивидендов в 486 млрд руб. превышает свободный денежный поток за данный период на 21%", - отмечает эксперт.

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