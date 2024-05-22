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Главная / Мнения аналитиков / Рубль попробует закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 в среду - ПСБ
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22 мая 2024 года 09:40
Рубль попробует закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 в среду - ПСБ
Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, попытается закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1 на торгах в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Полагаем, что в ближайшие дни давление на основные валюты может сохраниться. Причем приближение налогового периода (28 мая) и пока не разрешенные сложности с проведением трансграничных платежей импортерами настраивают на несколько более сильное укрепление рубля в конце мая, чем мы ожидали. В среду ждем попыток доллара закрепиться ниже 90-90,5 руб./$1. Их успешность технически откроет пространство для развития отката к следующей цели, району 88,8 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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