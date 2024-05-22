Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний. В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник один из представителей ее руководства выразил мнение относительно будущей политики американского центробанка.

Замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок, заявил член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, трейдеры оценивают статданные из Японии и Южной Кореи. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,85%. Отчет министерства финансов страны, опубликованный в среду, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение объема японского экспорта и максимальный с февраля 2023 года рост импорта. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается всего на 0,04% в ходе торгов, а австралийский S&P/ASX 200 подрастает на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться утром в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,20 за баррель, что на 0,82% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1%, до $82,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,88%, до $77,97 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов понизилась на 0,8%, до $78,66 за баррель.

Падение цен на нефть может бы связано с опасениями, что снижения ставок Федрезерва придется ждать долгое время, отметил аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. Смягчение денежно-кредитной политики простимулирует спрос, а пока рынок не получает этой поддержки, добавил он.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей. Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 мая выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,052 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,777 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,07% и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 902,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-03" (+0,44%), "СТМ-001Р-03" (+0,36%) и "РЖД-001P-17R" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,31%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,29%) и "АФК Система-1Р-24" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЕвразХолдинг Финанс" завершило размещение облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая. Первоначально ориентир спреда к ключевой ставке составлял 150 базисных пунктов, а индикативный объем выпуска - 15 млрд рублей. Спрос на выпуск превысил первоначальное предложение в 4 раза, что позволило эмитенту снизить уровень спреда до 130 базисных пунктов, а также увеличить объем выпуска до 40 млрд рублей.

ООО "Антерра" завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов.

Объем размещения ипотечных облигаций ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" серии БО-001P-44 с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ составит 59 млрд 689,796 млн рублей. Размещение выпуска начнется 22 мая. Размещение продлится три рабочих дня. Срок обращения выпуска - около 30,5 лет (дата погашения 23 декабря 2054 года).

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по 3-летним облигациям серии 001Р-07R объемом 15 млрд рублей на уровне 1,2% годовых. Купоны по займу будут переменными и квартальными. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 23 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-29 на уровне 2,4% годовых и размер спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-30 со сроком обращения 4,25 года на уровне 2,2% годовых. Купоны по обоим займам квартальные. Компания 21 мая провела сбор заявок на два флоатера объемом не менее 6 млрд рублей каждый. Итоговый объем выпусков пока не раскрывался. Техразмещение обоих займов запланировано на 23 мая.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии БО-003Р-02 объемом 40 млрд рублей на уровне 125 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Компания провела сбор заявок на облигации 21 мая. Техразмещение запланировано на 28 мая. Для "Газпрома" (MOEX: GAZP) данный флоатер с привязкой к ключевой ставке станет первым, ранее компания предпочитала проводить заимствования с привязкой к RUONIA.