S&P 500 обновил исторический максимум

Индексы США выросли по итогам торгов вторника на корпоративных отчетах. Азиатские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправленно в среду. Нефть продолжает падение в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний.

В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник один из представителей ее руководства выразил мнение относительно будущей политики американского центробанка.

Замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок, заявил член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет.

Также после закрытия рынка в среду его участники ждут квартальную отчетность разработчика графических процессоров Nvidia Corp. (SPB: NVDA), которая может задать направление котировкам бумаг других технологических компаний.

Капитализация Macy''s Inc. (SPB: M) выросла на 5,1% по итогам сессии во вторник. Скорректированная прибыль сети универмагов в минувшем финквартале превзошла прогнозы аналитиков, компания также улучшила собственный годовой прогноз.

Цена американских депозитарных расписок (ADR) китайской XPeng (SPB: XPEV) поднялась на 5,9%, причем в ходе сессии рост достигал 26%. Эта компания, один из крупнейших китайских производителей электромобилей, в январе-марте резко сократила чистый убыток, увеличив выручку на 62%.

Производитель оборудования для выпуска чипов Lam Research (SPB: LRCX) нарастил рыночную стоимость на 2,3% после новостей о программе обратного выкупа акций на $10 млрд и намерении провести их сплит в соотношении десять к одному.

Котировки бумаг JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) прибавили 2% и 1,6% соответственно.

Акции сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone (SPB: AZO) подешевели на 3,5%. Ее выручка за квартал, который завершился 4 мая, не оправдала ожиданий экспертов.

Разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks (SPB: PANW) потерял 3,7% капитализации. Рынок разочаровали его прогнозы на текущий фингод.

Бумаги предоставляющей услуги удаленной конференц-связи Zoom Video Communications (SPB: ZM) понизились в цене на 0,4% также на фоне слабого прогноза.

Рыночная стоимость Lowe''s Cos. (SPB: LOW) сократилась на 1,9%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома отчитался о снижении выручки и чистой прибыли в первом квартале 2024 финансового года.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 39872,99 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,25% - до максимальных за всю историю 5321,41 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,22% и составил 16832,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики в среду, трейдеры оценивают статданные из Японии и Южной Кореи.

Рынок ждет публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, рассчитывая на новые сигналы в отношении сроков смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ, а также выхода отчетности Nvidia Corp. (SPB: NVDA), являющейся ориентиром для азиатских IT-компаний.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов. Отчет министерства финансов страны, опубликованный в среду, показал более слабое, чем ожидалось, увеличение объема японского экспорта и максимальный с февраля 2023 года рост импорта.

Экспорт в апреле увеличился на 8,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 8,98 трлн иен ($57,4 млрд). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 11,1% после мартовского подъема на 7,3%.

Японский импорт в апреле также увеличился на 8,3% - до 9,443 трлн иен. Аналитики ожидали повышения импорта на 9% после мартовского падения на 5,1%.

В прошлом месяце Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в размере 462,5 млрд иен по сравнению с дефицитом в 429,79 млрд иен годом ранее и профицитом в 366,5 млрд иен в марте.

В числе лидеров снижения в Токио в среду - акции IT-компаний, в том числе Socionext (-2,1%), Tokyo Electron (-1,7%), Renesas Electronics (-1,4%), а также Advantest (-1,1%).

Бумаги Toyota Motor теряют в цене 1,3%, Sony Group - 0,7%, Fast Retailing - 1,9%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%.

Уверенный рост в материковом Китае демонстрируют акции Shenzhen SDG Service (+8,7%), работающей в сфере недвижимости, а также China Vanke (+5,1%) и China Everbright Bank (+1,5%).

В то же время дешевеют бумаги Zhejiang Wanfeng Chemical (-1,8%), Foshan Haitian Flavouring & Food (-2,2%) и Zhongji Innolight (-2,3%).

Акции китайского производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) взлетели в цене на 14% в ходе торгов в Гонконге благодаря хорошей отчетности компании за прошедший квартал.

Стоимость бумаг Li Auto (SPB: LI) Inc. увеличилась на 2,7%, Tencent (SPB: 700) Holdings - на 0,3%, Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 0,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 0,1%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,04% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,03%.

В Сеуле уверенно дорожают акции SK Hynix (+2,5%). В то же время стоимость бумаг KB Financial опустилась на 2,5%, Shinhan Financial - на 1,8%, Hana Financial - на 1,4%.

Цены производителей в Южной Корее в апреле увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,8% в годовом выражении, говорится в отчете Банка Кореи. Темпы роста ускорились по сравнению с 0,2% и 1,5% в марте.

В Сиднее дорожают акции BHP Group (+0,7%) и Rio Tinto (+1,7%).

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $82,23 за баррель, что на $0,65 (0,78%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1%), до $82,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,68 (0,86%), до $77,98 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов понизилась на $0,64 (0,8%), до $78,66 за баррель.

Падение цен на может бы связано с опасениями, что снижения ставок Федрезерва придется ждать долгое время, отметил аналитик CFRA Research Стюарт Гликман. Смягчение денежно-кредитной политики простимулирует спрос, а пока рынок не получает этой поддержки, добавил он.

Тем временем Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил, что за неделю по 17 мая резервы нефти в Штатах выросли на 2,48 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 3,1 млн баррелей.