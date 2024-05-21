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21 мая 2024 года 19:51

Рубль вечером усилил темпы к основным валютам на фоне роста вероятности дальнейшего ужесточения ДКП

Москва. 21 мая. Доллар США, евро и китайский юань несколько усилили темпы падения на Московской бирже по итогам вторника; доллар при этом опускался ниже 90 руб. впервые с 1 февраля. Рубль вырос к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговым периодом мая и с учетом заявлений представителей Банка России о длительном поддержании жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 90,09 руб./$1 в 19:00 мск, что на 66,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался ниже 90 руб. впервые с 1 февраля. Евро к этому времени стоил 97,9 руб./EUR1, подешевев на 72,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 69,06 копейки, до 97,9 руб. Курс китайского юаня снизился на 9,5 копейки - до 12,41 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы роста к основным валютам в ходе вечерних торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая, жесткой ДКП и вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России в июне, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал Заботкин в кулуарах конференции "Ведомостей".

Он отметил, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой ДКП в течение продолжительного времени. "Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - заявил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что инфляция в РФ идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год - 4,3-4,8%). "Насколько это создает риски для диапазона прогноза, это мы обсудим на заседании совета директоров", - сказал Заботкин. Он отметил, что к заседанию совета директоров 7 июня будут опубликованы еще дополнительные данные по недельному росту цен и оперативная статистика по кредитованию.

Банк России учтет динамику инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий, а также решения в области налоговой политики. При этом, по словам Заботкина, для регулятора важнее общие цифры по дефициту консолидированного бюджета РФ.

"Для нас принципиальным моментом является то, в какой мере дополнительные налоговые поступления соразмерны дополнительным расходам. Для нас важно, чтобы траектория нормализации бюджетной политики, которая была задана в бюджете на 2024-2026 годы, и из которой мы исходим при принятии наших решений по ДКП сейчас, чтобы она осталась неизменной в терминах траектории структурного дефицита. Детали, как это будет распределено по налогам, тоже имеют значение, но это гораздо более второстепенно, чем общие цифры", - пояснил зампред ЦБ.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта, на 13 мая выросла до 8,05%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 11,7% с 11% в апреле.

ВВП РФ в I квартале 2024 года увеличился на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года. Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку ЦБ (4,6%) и ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост в I квартале на 5,3%).

"Во вторник вечером пара "доллар-рубль" впервые с начала февраля опустилась ниже 90 руб./$1. Эпизодичность и сила импульсов укрепления рубля могут указывать на разовые дополнительные продажи валюты со стороны экспортеров, заранее готовящихся к налоговому периоду, пик которого мы пройдем через неделю, 28 мая. Из базового позитива для рубля можно выделить относительно устойчивые и комфортные цены на нефть, высокие процентные ставки, нормы обязательной продажи экспортной выручки, валютные интервенции ЦБ. Негативные факторы - высокие расходы бюджета, влияние санкций на доходы РФ, острая геополитика, спрос населения на инвалюту перед сезоном отпусков. Пробой долларом круглой отметки 90 может иметь краткосрочный характер, в целом более вероятно сохранение курса в пределах 90-92", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Во вторник, 21 мая, российский рубль продолжил укрепление. Основная поддержка валютному рынку складывается со стороны налогового периода. Компании-экспортеры в этот раз достаточно активны на площадке. Предложение валюты на рынке становится шире, что способствует укреплению позиций рубля. Локальное снижение цен на нефть пока не находит отражения в котировках рубля", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль по всей видимости продолжает получать поддержку от притока валюты после сильных результатов платежного баланса в весенние месяцы. Кроме того, экспортеры вероятно уже сейчас активно конвертируют валютную выручку к налоговым платежам, стремясь продать валюту дороже 90 руб. по USD. До конца мая рубль имеет шансы продолжить укрепление. Однако уровни вблизи или ниже 90 руб. за доллар привлекательны для пополнения запасов валюты основными участниками рынка. Кроме того, население также может усилить интерес к валюте при курсе ниже 90 руб. с целью подготовки к летним отпускам", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Внимание глобальных инвесторов направлено на получение новых сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что экономика США замедляется, что должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. По его мнению, в текущем году потребуется лишь одно снижение ключевой процентной ставки.

Замедления инфляции в США в апреле недостаточно для снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), считает член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "В отсутствие значительного ослабления рынка труда я бы хотел видеть хорошие данные об инфляции еще несколько месяцев, прежде чем смогу с комфортом поддержать смягчение денежно-кредитной политики", - заявил он в ходе выступления в Институте мировой экономики Петерсона (Peterson Institute for International Economics).

При этом апрельские данные, показавшие снижение темпов роста потребительских цен до 3,4% с 3,5% месяцем ранее, сигнализируют о том, что движение к целевым 2%, скорее всего, возобновилось, отметил Уоллер. В связи с этим, по его мнению, необходимости вновь повышать ставку нет. "Центральному банкиру никогда не следует говорить "никогда", но данные указывают на то, что инфляция не ускоряется, и я полагаю, что дальнейший подъем ключевой ставки, вероятно, не требуется", - сказал член совета управляющих.

На этой неделе участники рынка ждут публикации протокола майского заседания ФРС, который будет обнародован в среду вечером. На прошлом заседании Федрезерв оставил ставку неизменной, на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 11-12 июня.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах во вторник, но существенно поднялись с внутридневных минимумов.

Инвесторы продолжают оценивать новости о гибели президента Ирана и о болезни короля Саудовской Аравии. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд из-за болезни 88-летнего отца отменил визит в Японию.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $82,46 за баррель, что на 1,48% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,43%, до $78,56 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с завершением сессии во вторник.

Инвесторы ждут новостей от ОПЕК+, которая проводит очередное заседание 1 июня, и оценивают перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 22 мая на 24,55 копейки, до 90,4082 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,71 копейки, до 98,2971 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 32,68 копейки по отношению к понедельнику и составил 90,3763 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 29,53 копейки, до 90,3908 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 369,907 млн, из которых $350,892 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 019,015 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 29,6 копейки, до 98,2793 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 36,07 копейки, до 98,2603 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR411,514 млн, из которых EUR156,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR255,495 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 20 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и спросе 1 трлн 907,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 мая, банки разместили 1 трлн 740 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 936,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,83% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка во вторник преимущественной остались на прежнем уровне. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 мая осталась на прежних отметках - 15,85% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня - 15,99% и 16,04% годовых соответственно. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась на 1 базисный пункт относительно понедельника и составила 16,2% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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