Рынок акций РФ во вторник откатился ниже 3430п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", выросла "Система"

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефти (Brent просела к $82,5 за баррель); индекс МосБиржи откатился ниже 3430 пунктов (уровень 2-недельной давности) во главе с бумагами "Газпрома" (-8,2%) после известий, что правительство РФ выступило против выплат концерном дивидендов за 2023 год. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+3,5%) и ОК "Русал" (+2,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3428,38 пункта (-1,2%, минимум сессии - 3409,92 пункта), индекс РТС - 1199,26 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 90,05 рубля (-0,71 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-8,2%, до 139,43 рубля - минимум с октября 2022 года), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Накануне вечером стало известно, что правительство РФ выпустило директиву не выплачивать дивиденды "Газпрома" за 2023 год. Соответствующее распоряжение от 18 мая 2024 г. № 1183-р опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что это было предложение Минэнерго России, согласованное с Минфином России и Росимуществом.

Дивиденды ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года планируются на 10% выше, чем за 2022 год, сообщил журналистам источник, знакомый с предложениями компании, направленными в кабмин. По итогам 2022 года "Ростелеком" выплатил дивиденды в размере 5,4465 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции на общую сумму 19 млрд рублей.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщил эмитент. Таким образом, финальные дивиденды могут достигнуть рубля 19,49 руб./акция. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 2 июня.

Подорожали во вторник акции АФК "Система" (+3,5%), "Русала" (+2,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ во вторник продолжил снижение, одной из причин чего стал спад в тяжеловесных акциях "Газпрома" на дивидендных новостях. Дополнительное давление оказали укрепление рубля и ценовое снижение в сырьевых товарах.

Ухудшились внешнерыночные настроения. В заметном "минусе" завершили торги китайские биржи и просела фондовая Европа. Усиление геополитической неопределенности, отсутствие ясности со сроками начала снижения ставок ФРС, признаки возвращения напряженности в торговые отношения США и КНР и неоднозначная макростатистика периодически провоцируют инвесторов на уход от риска, констатирует эксперт.

В среду на американском рынке ожидают публикацию протоколов FOMC, будет раскрыта статистика по продажам на вторичном рынке жилья, квартальную финотчетность представит Nvidia. В середине недели состоится годовое собрание акционеров "Интер РАО", где будет обсуждаться тема дивидендных выплат, в этот же день совет директоров "Норникеля" примет решение по дивидендам за 2023 год, а Мосбиржа раскроет финансовые результаты по МСФО за I квартал, напомнил он.

"Новостной фон вокруг "Газпрома" послужил триггером к снятию перегретости рынка после череды "бычьих" сессий и выхода индекса МосБиржи выше 3500 пунктов. Мы полагаем, что влияние этой истории на рынок может быть нивелировано в ближайшие сессии, просадка начнет выкупаться. Прогноз на 22 мая для индекса МосБиржи - 3385-3485 пунктов", - считает Бахтин.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, инвесторы второй день подряд продолжают фиксировать полученную прибыль после объявления рядом компаний дивидендов, а также на фоне новостей о том, что правительство против выплаты дивидендов "Газпромом". Также снижению рынков сопутствует нисходящая динамика в нефти и на глобальных фондовых площадках. Однако пока индекс МосБиржи остается в рамках восходящей среднесрочной тенденции, считает он.

Достаточно стабильными остаются акции металлургов на фоне высоких цен на металлы, в частности, на золото, которое торгуется вблизи исторического максимума (цены остаются выше $2400 за унцию).

ЦБ РФ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, в котором говорится, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Кроме того, регулятор отмечает, что нейтральная ставка может быть значимо выше его оценки, а также существует вероятность того, что экономика может развиваться по альтернативному сценарию, что может потребовать дополнительного ужесточения ДКП.

Нефть Brent торгуется выше $82 за баррель, поддержку оказывают ослабление доллара и ожидания начала снижения ставки в США на фоне позитивной статистики по инфляции, которая была опубликована на прошлой неделе. Нефтяной рынок остается относительно стабильным на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и улучшения спроса одним из ключевых импортеров нефти - Китаем, считает эксперт.

Укрепление рубля ускорилось после того как Банк России в 2024 году ужесточил риторику в отношении монетарной политики, сохраняя при этом ключевую ставку на повышенном уровне в 16% годовых. Основной причиной ужесточения риторики регулятора является высокая инфляция, сформировавшаяся в условиях увеличения спроса при ограниченных возможностях для расширения предложения товаров и услуг, считает Федосов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Газпрома" лишились краткосрочных драйверов роста. Рубль укрепляется на фоне заявлений зампреда ЦБ РФ, что на июньском заседании регулятор будет предметно рассматривать альтернативный сценарий повышения процентной ставки. Данные по инфляции, по его словам, усиливают аргументы для длительного поддержания жестких монетарных условий.

Акции "Русала" пытаются расти после известий конца прошлой недели о рассмотрении вопроса обратного выкупа бумаг. Совет директоров "Газпром нефти" объявил финальные дивиденды за 2023 год, но позитивная реакция рынка в целом оказалась короткой. Продажи в акциях "Газпрома" усилились, когда стало известно о директиве правительства РФ о невыплате дивидендов компанией за 2023 год. Совет директоров "Газпрома" по дивидендам назначен на четверг, 23 мая. "Газпром" за 2023 год по МСФО получил чистый убыток в размере 630 млрд руб., самый крупный за всю историю компании, против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. Ранее бизнес "Газпрома" был убыточным только в 1998-1999 годах. Теперь же изменение структуры бизнеса компании в связи с сокращением поставок в Европу из-за санкций, очевидно, подтолкнуло правительство дать поручение о невыплате дивидендов из-за сохранения неопределенности, а также необходимости осуществления капзатрат по новым проектам, полагает Кожухова.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent и WTI взяли курс на майские минимумы $81,08 и $76,72 за баррель соответственно. Участники продают фьючерсы ввиду неопределенных перспектив спроса на нефть и сохранения стабильных поставок. Кроме того, рынок начинает ждать запланированного на 1 июня заседания ОПЕК+, на котором нельзя исключать некоторой корректировки тона стран-участниц в отношении планов по сокращению нефтедобычи во II полугодии.

На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладают коррекционные настроения, хотя американский рынок все еще уверенно смотрит в будущее, не обращая значительного внимания на жесткие высказывания представителей ФРС. Индексы МосБиржи и РТС пытаются устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1185 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков), но в целом выглядят слабо, испытывая давление в том числе от продаж в "Газпроме", заключила Кожухова.

По оценке гендиректора УК "Арикапитал" Алексея Третьякова, высокая долговая нагрузка "Газпрома", отрицательный денежный поток, необходимость в крупных инвестициях и отсутствие крупных изменений в выручке в текущем 2024 году не позволяют рассчитывать на выплаты дивидендов концерном.

В 2025 году будут как положительные, так и отрицательные сюрпризы. Экспорт в Китай может вырасти до более чем 20 млрд кубометров ("Сила Сибири 1" и дальневосточный трубопровод), плюс увеличатся мощности в Среднюю Азию. Но при этом может полностью прекратиться транзит через Украину. Это значит, что общая экспортная выручка также принципиально не изменится, а индексация цен на газ будет скорее снова уходить в бюджет, считает эксперт.

Однако 2026 год может принести положительные сюрпризы, о которых будет известно во второй половине 2025 года. А именно, если не будет продлен дополнительный НДПИ в размере 600 млрд рублей в год, то это даст "Газпрому" дополнительно 480 млрд рублей чистого денежного потока, что составляет больше 15% от текущей капитализации. В итоге можно ожидать, что акции "Газпрома" потенциально могут стать интересными во второй половине 2025 года перед принятием решения о продлении или окончании дополнительного НДПИ, считает Третьяков.

Акции "Газпрома" могут стать привлекательными в случае снижения еще на 25-40%, то есть в районе 100 рублей за штуку. Инвесторам, которым кажется, что "Газпром" дешевый уже сейчас, стоит вспомнить, как его акции "буксовали" в 2008-2018 годах: целых 10 лет вместо роста инвесторы наблюдали боковой тренд в широком диапазоне 100-150 руб. за акцию, несмотря на то, что в отдельные годы компания генерировала более 1 трлн руб. чистой прибыли. Пока лучше избегать инвестиций в акции газового монополиста, считает представитель "Арикапитал".

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,4%, FTSE вырос на 0,3%), стабильны Штаты (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

В Китае трейдеры фиксировали прибыль после того, как рынок материкового Китая достиг многолетнего рекорда, а Гонконга - максимума за девять месяцев, пишет The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают сползать вниз из-за фактора неопределенности после гибели президента Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,55 за баррель (-1,4% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $78,68 за баррель (-1,2% и -0,3% в понедельник).

В ходе сессии в понедельник нефть колебалась между снижением и ростом на новостях о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

Кроме того, накануне стало известно, что у короля Саудовской Аравии Сальмана диагностировали инфекцию легких. Король, которому исполнилось 88 лет, проходит лечение антибиотиками.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-8,7% и -7,8% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-6,1%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,7%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-5,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,8%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,7% и -7,5% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,6%).

Выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+7,5%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+5,1%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+4,3%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,3%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2,9%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+2,8%, до 0,071 рубля), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,3%).

Совет директоров ПАО "Россети Волга" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение выплатить дивиденды за 2023 год в размере 0,0062 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 4 июля 2024 года.

Акционеры ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+1,3%) на годовом собрании 21 мая приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания.

В марте угольная компания, которая последний раз выплачивала финальные дивиденды за 2021 год, заявила, что "с учетом высокой волатильности на рынках сбыта, геополитической ситуации, а также принимая во внимание полученный в отчетном периоде финансовый результат, совет директоров считает, что выплата дивидендов по итогам 2023 года не послужит интересам общества и его акционеров".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 90,88 млрд рублей (из них 23,75 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,05 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,17 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").