21 мая 2024 года 18:54
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 21 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 17 базисных пунктов - до 70,46% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, составив 8,91% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 56 базисных пунктов - до 58,77% от номинала (доходность опустилась на 9 базисных пунктов, до 9,71% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году подешевели на 2 базисных пункта - до 68,71% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, составив 8,94% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 79,49% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 17,22% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 20 базисных пунктов - до 74,04% от номинала (их доходность увеличилась на 12 базисных пунктов - до 14,92% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 38 базисных пунктов, до 69,08% от номинала (доходность снизилась на 13 базисных пунктов, составив 12,76% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 6 базисных пунктов - до 67,03% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 мая была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют плавный рост в ожидании сигналов Федрезерва относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
В среду будет опубликован протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а во вторник выступит ряд представителей ее руководства. Трейдеры ждут новых сигналов о сроках первого снижения процентных ставок американским ЦБ. Пока рынок ожидает его в сентябре с вероятностью в 63,3%, по данным CME FedWatch.
Опубликовано: /Финмаркет/
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