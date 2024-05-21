"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Zimmer Biomet Holdings на уровне "покупать" с целевой ценой $158,9 за штуку и потенциалом роста 33,4%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность компании за первый квартал 2024 года в целом оправдала наши ожидания - по ключевому направлению деятельности, протезированию коленных суставов, хорошие темпы роста имели место по всем основным географиям, - указывает аналитик Зарина Саидова. - Перспективы развития роботизированной хирургии по-прежнему не подвергаются сомнению, и Zimmer Biomet остается бенефициаром тенденции старения населения в странах Запада. Zimmer Biomet значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 33,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, P/S и EV/S (NTM)".

Zimmer Biomet - американский разработчик и поставщик высокотехнологичного медицинского инструментария и изделий, базирующийся в Индиане.

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