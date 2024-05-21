SberCIB позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций группы "Ренессанс Страхование"

SberCIB Investment Research позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций группы "Ренессанс Страхование", сообщается в комментарии аналитика Андрея Ахатова.

"Группа "Ренессанс Страхование" представила ключевые результаты за первый квартал по МСФО. Мы отмечаем значительный рост валовых страховых премий - на 39,1% г/г на фоне повышенного спроса на продукты компании, - пишет эксперт. - Чистая прибыль группы за 1К24 осталась на уровне 1К23 (2,5 млрд рублей), но мы отмечаем, что результат 1К24 в большей степени обеспечен регулярными, а не единовременными доходами. Акции компании торгуются с прогнозным коэффициентом P/E на 2024 год, равным 5. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании. Дополнительными драйверами роста её котировок могут стать ожидаемое включение её акций в индекс Мосбиржи в 2К-3К24 и закрытие сделки по покупке страховой компании "Райффайзен Жизнь".

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