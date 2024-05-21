Давление на котировки акций Xpeng в ближайшее время сохранится - инвестбанк "Синара"

Давление на котировки акций Xpeng в ближайшее время сохранится, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Акции Xpeng в Гонконге во вторник упали на 11% после выхода результатов за 1К24. В прошлом квартале выручка составила CNY6,5 млрд, превзойдя прогноз аналитиков в CNY6,1 млрд. Скорректированный убыток на акцию также оказался лучше ожиданий: CNY0,75 против CNY1,3 на акцию. Тем не менее основным драйвером снижения стал прогноз, согласно которому выручка в 2К24 окажется в диапазоне CNY7,5-8,3 млрд, что хуже предположений аналитиков в CNY9,24 млрд. По нашему мнению, давление на котировки в ближайшее время сохранится", - отмечается в комментарии экспертов банка.

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