Акции "Полюса" и ЮГК по-прежнему привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Цены на золото в понедельник обновили рекорд, достигнув $2450,05 за тройскую унцию. Учитывая текущий рост стоимости золота и возможное продолжение данной тенденции в 2024 году, мы продолжаем считать акции золотодобывающих компаний "Полюс" и ЮГК привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты.

Они выделяют несколько причин роста котировок золота:

- Основная - скупка драгметалла центральными банками развивающихся стран.

- Ожидания снижения процентной ставки ФРС.

- Рост спроса на инвестиционное золото со стороны фондов и покупателей монет и слитков.

- Геополитическая неопределенность.

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