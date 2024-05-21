Рубль во вторник растет к основным валютам на фоне подготовки экспортеров к налоговому периоду мая и несмотря на падение цен на нефть

Москва. 21 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем во вторник; доллар при этом обновил минимальное значение с начала марта. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед налоговым периодом мая и несмотря на заметное снижение цен на нефть.

Курс доллара США составил 90,41 руб./$1 в 15:00 мск, что на 33,75 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар опускался до 90,25 впервые с 6 марта. Евро к этому времени стоил 98,34 руб./EUR1, подешевев на 28,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 31,39 копейки, до 93,98 руб. Курс китайского юаня снизился на 4,35 копейки - до 12,46 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая. Поддержку рублю продолжают оказывать требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткая денежно-кредитная политика Банка России и остающиеся высокими, несмотря на текущее снижение, цены на нефть.

Внимание глобальных инвесторов направлено на получение новых сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что экономика США замедляется, что должно способствовать дальнейшему постепенному охлаждению инфляции. По его мнению, в текущем году потребуется лишь одно снижение ключевой процентной ставки.

Тем временем трейдеры по-прежнему полагают, что Федрезерв понизит ставку дважды, в сентябре и в ноябре. На этой неделе участники рынка ждут публикации протокола майского заседания ФРС, который будет обнародован в среду вечером. На прошлом заседании Федрезерв оставил ставку неизменной, на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание пройдет 11-12 июня.

Возможно укрепление рубля до 90-90,5 руб./$1 во вторник в случае сохранения перевеса предложения со стороны экспортеров, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в понедельник продолжил плавное укрепление, - отмечает эксперт. - Восстановление позиций российской валюты происходило при повышении торговой активности, отразившей сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. И при умеренно негативных сигналах с мировых рынков. По-прежнему определяющими позиции рубля остаются внутренние факторы: устойчивые продажи валютной выручки экспортерами, готовящимися к налоговым выплатам 28 мая, на фоне сдержанного спроса со стороны импортеров, вызванного как сезонностью, так и сложностями с проведением трансграничных платежей. В случае сохранения перевеса предложения со стороны экспортеров доллар может уже сегодня опуститься в диапазон 90-90,5 руб./$1".

Рубль может закрепиться во вторник около 90,5 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль закрепился в понедельник около 90,8 руб./$1, а в определенный момент дорожал до 90,4 руб./$1, - напоминают эксперты. - Обороты торгов немного выросли, что может говорить об увеличении продаж иностранной валюты экспортерами. В условиях невысокого спроса на неё этого оказалось достаточно для укрепления рубля. Если такая тенденция сохранится, рубль сегодня может закрепиться около 90,5 руб./$1".

Баррель Brent в понедельник подешевел на $0,27 до $83,71. Участники рынка считают, что, несмотря на политическую неопределенность, объемы добычи и экспорта нефти в Иране и Саудовской Аравии не изменятся. По мнению стратегов SberCIB, дополнительное давление на котировки оказала умеренно жесткая риторика представителей ФРС. По их прогнозам, цена Brent сегодня может находиться в интервале $83-84 за баррель.

Падение цен на нефть ускорилось днем во вторник из-за опасений по поводу мирового спроса на топливо на фоне высоких процентных ставок ФРС, пишет MarketWatch.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,76%, до $82,23 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 1,87%, до $78,24 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 0,3%.

Аналитики отчасти объясняют снижение цен на нефть в начале этой неделе ожиданиями, что ФРС не станет торопиться со снижением ставок, пока не увидит новые признаки замедления инфляции.

Ожидания сохранения высокой ставки Федрезерва в течение длительного времени ограничивают рост цен на нефть, отметил аналитик XM Раффи Бояджан.

Инвесторы также продолжают оценивать новости о гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и о болезни короля Саудовской Аравии. Наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд из-за болезни 88-летнего отца отменил визит в Японию.

Банк России во вторник, 20 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 630 млрд рублей (при лимите 1 трлн 630 млрд рублей и спросе 1 трлн 907,7 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 мая, банки разместили 1 трлн 740 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 936,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,83% годовых.