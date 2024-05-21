ЦБ РФ, возможно, сохранит ставку на уровне 16% на июньском заседании - "Финам"

ЦБ РФ, возможно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых на заседании 7 июня, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

"По оценке Росстата, в апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года индекс потребительских цен составил 100,50%, по сравнению с декабрем 2023 года - 102,46%, - пишет эксперт. - По последней оценке инФом, ожидаемая инфляция вновь развернулась наверх и в мае составила 11,7%, в то же время наблюдаемая инфляция снизилась на 40 б.п., составив 14,0%. Учитывая отсутствие положительной динамики в индексе потребительских цен, а также рост инфляционных ожиданий, вполне возможно, что на следующем заседании 7 июня Совет директоров Банка России вновь оставит ставку без изменения, т.е. на уровне 16%".

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