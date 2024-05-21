Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец года с 14% до 16% годовых, сообщается в комментарии аналитиков банка.

"Недельная статистика за первую половину мая указывает на усиление роста цен в сегменте услуг и непродовольственных товаров, - отмечают эксперты. - Годовой уровень инфляции к 14 мая снова обновил локальные пики и достиг 8% г/г. Фактический инфляционный тренд остается вблизи нашего прогноза, который заметно выше ожиданий Банк России на конец года (5,4% г/г, против 4,3-4,8% г/г). Полагаем, что статистика и новостной фон в ближайшие месяцы продолжат оказывать негативное влияние на ожидания ЦБ по инфляции. Это не позволит регулятору смягчить риторику относительно перспектив ДКП, и продолжит сдвигать вправо ожидания по началу цикла снижения ключевой ставки (на 2025 год). Мы повышаем прогноз ключевой ставки на конец года с 14% до 16%. Сценарий умеренного снижения ставки в 4 квартале текущего года остается высоковероятным, но на данный момент не является базовым".

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